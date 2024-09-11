Андреева Феодора Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Андреева Феодора Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Андреев Иван Семенович

Отец ребёнка: Андреев Семен Павлович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Серегина Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Андреев Семен Павлович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Дементьева Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Андреев Семен Павлович

Семеновка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Андреев Владимир Семенович

Отец ребёнка: Андреев Семен Павлович

Смерть
Неизвестно

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