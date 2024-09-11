Андреева Феодора Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Андреев Семен Павлович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Серегина Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Андреев Семен Павлович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Дементьева Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Андреев Семен Павлович
Семеновка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Андреев Владимир Семенович
Отец ребёнка: Андреев Семен Павлович
Смерть
Неизвестно