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Жукова Мария Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

ВМВД
Бракосочетание
09.07.1890

Муж: Жуков Алексей Васильев

Поручители жениха кр-не д. Игумново Иван Иванов, Илья Васильев и д. Ченцово Семен Петров Поручители невесты кр-не д. Лысково Кирилл Семенов, д. Юрьково Петр Иванов и сельца Псарево Иван Александров Б... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1891

Дочь: Пугачева Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Кукарино кр. Василий Андреев и д.Юрьково кр. Девица Анна Петрова
Рождение ребёнка
07.07.1893

Сын: Жуков Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново запасной рядовой Дмитрий Иванов Жуков и д. Кукарино кр. девица Наталья Васильева
Рождение ребёнка
06.10.1894

Дочь: Жукова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Псарьков кр. Иван Александров и д. Лыськово кр. девица Анна Васильева
Рождение ребёнка
19.11.1895

Дочь: Жукова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Юрьково кр. Илья Петров Кувардин и д. Лысково кр. Девица Анна Васильева Влатова
Рождение ребёнка
26.09.1899

Сын: Жуков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново кр. сын Федор Ильин Жуков и кр. девица Пелагея Семенова Жукова
Рождение ребёнка
17.09.1901

Сын: Жуков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново кр. сын Федор Ильин Жуков и д. Кукарино кр. девица Нататья Васильева Усачева
Рождение ребёнка
08.11.1902

Дочь: Жукова Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново ПМВД девица Ирина Васильева
Рождение ребёнка
01.03.1904

Дочь: Жукова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново ПМВД девица Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
11.10.1905 ст.

Сын: Жуков Иван Алексеев

Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново кроестьянский сын Иван Симеонов Пугачев крестьянская девица Параскева Алексеева Жукова
Смерть
Неизвестно
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