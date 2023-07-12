Жукова Мария Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
09.07.1890
Поручители жениха кр-не д. Игумново Иван Иванов, Илья Васильев и д. Ченцово Семен Петров Поручители невесты кр-не д. Лысково Кирилл Семенов, д. Юрьково Петр Иванов и сельца Псарево Иван Александров Б... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1891
Дочь: Пугачева Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев
Воспреемники д. Кукарино кр. Василий Андреев и д.Юрьково кр. Девица Анна Петрова
Рождение ребёнка
07.07.1893
Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев
Воспреемники д. Игумново запасной рядовой Дмитрий Иванов Жуков и д. Кукарино кр. девица Наталья Васильева
Рождение ребёнка
06.10.1894
Дочь: Жукова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев
Воспреемники д. Псарьков кр. Иван Александров и д. Лыськово кр. девица Анна Васильева
Рождение ребёнка
19.11.1895
Дочь: Жукова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев
Воспреемники д. Юрьково кр. Илья Петров Кувардин и д. Лысково кр. Девица Анна Васильева Влатова
Рождение ребёнка
26.09.1899
Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев
Воспреемники д. Игумново кр. сын Федор Ильин Жуков и кр. девица Пелагея Семенова Жукова
Рождение ребёнка
17.09.1901
Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев
Воспреемники д. Игумново кр. сын Федор Ильин Жуков и д. Кукарино кр. девица Нататья Васильева Усачева
Рождение ребёнка
08.11.1902
Дочь: Жукова Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев
Воспреемники д. Игумново ПМВД девица Ирина Васильева
Рождение ребёнка
01.03.1904
Дочь: Жукова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев
Воспреемники д. Игумново ПМВД девица Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
11.10.1905 ст.
Сын: Жуков Иван Алексеев
Отец ребёнка: Жуков Алексей Васильев
Воспреемники д. Игумново кроестьянский сын Иван Симеонов Пугачев крестьянская девица Параскева Алексеева Жукова
Смерть
Неизвестно