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Михайловский Владимир Александрович

Место рождения

город Весьегонск, Тверской Губернии

Дата рождения

28.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1890

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Михайловская Елизавета Николаевна

город Весьегонск, Тверской Губернии
Скрыто настройками приватности
Крещение
01.07.1890
Весьегонский Богоявленский собор
Крёстный отец - технолог Дмитрий Николаевич Фирсанов
Бракосочетание
?.11.1915 ст.

Жена: Михайловская Нина

Москва, город федерального значения Москва
Студент Императорского Московского университета математического отделения, физикоматематического факультета Владимiр Александрович Михайловский, православного вероисповедания, первым браком, 25 лет. ... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1916

Дочь: Буркова Ксения

Мать ребёнка: Михайловская Нина

г. Тверь
Смерть
Неизвестно
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