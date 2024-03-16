Михайловский Владимир Александрович
Место рождениягород Весьегонск, Тверской Губернии
Дата рождения28.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1890
Отец: скрыто настройками приватности
город Весьегонск, Тверской Губернии
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Крещение
01.07.1890
Весьегонский Богоявленский собор
Крёстный отец - технолог Дмитрий Николаевич Фирсанов
Бракосочетание
?.11.1915 ст.
Жена: Михайловская Нина
Москва, город федерального значения Москва
Студент Императорского Московского университета математического отделения, физикоматематического факультета Владимiр Александрович Михайловский, православного вероисповедания, первым браком, 25 лет. ... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1916
Дочь: Буркова Ксения
Мать ребёнка: Михайловская Нина
г. Тверь
Смерть
Неизвестно