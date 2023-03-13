Яна Игнат Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1722
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1722
Отец: Яна Ермил Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1751
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1753
Дочь: Васса Игнатовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1759
Дочь: Афимия Игнатовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1801