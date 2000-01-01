Попов Ераст
Место рожденияСтанция Шилово, Рязанской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Станция Шилово, Рязанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Константин
Мать ребёнка: Попова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна
Смерть
1946
Моква, Преображенское кладбище