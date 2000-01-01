Попов Ераст — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Ераст

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Место рождения

Станция Шилово, Рязанской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Станция Шилово, Рязанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Константин

Мать ребёнка: Попова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна

Смерть
1946
Моква, Преображенское кладбище
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