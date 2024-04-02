Капустина Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1998 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капустина Татьяна Анатольевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
03.09.1998

Дочь: Капустина Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Капустина Татьяна Анатольевна

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