Капустина Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капустина Татьяна Анатольевна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
03.09.1998
Дочь: Капустина Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Капустина Татьяна Анатольевна