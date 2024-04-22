Вьялкин Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вьялкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1872
Мать ребёнка: Вьялкина Феодора Ермолаевна
Рождение ребёнка
26.03.1874
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Вьялкина Феодора Ермолаевна
Рождение ребёнка
05.04.1877
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Вьялкина Феодора Ермолаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Вьялкина Феодора Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно