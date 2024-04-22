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Вьялкин Иван Алексеевич

Место рождения

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вьялкин Алексей Иванович

Мать: не указана

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.09.1872

Сын: Вьялкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Вьялкина Феодора Ермолаевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.03.1874

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Вьялкина Феодора Ермолаевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.04.1877

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Вьялкина Феодора Ермолаевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Вьялкина Феодора Ермолаевна

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Феодора Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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