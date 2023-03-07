Исупов Никифор Ларионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Исупов Ларион Иевлев
Мать: Исупова Фекла Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Дарья Никифорова
Мать ребёнка: Исупова Ульяна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Татьяна Никифорова
Мать ребёнка: Исупова Ульяна Тимофеева
Рождение ребёнка
05.08.1796 ст.
Мать ребёнка: Исупова Ульяна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Ульяна Тимофеева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1796