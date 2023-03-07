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Исупов Никифор Ларионов

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Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1796

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Исупов Ларион Иевлев

Мать: Исупова Фекла Прокопьева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Дарья Никифорова

Мать ребёнка: Исупова Ульяна Тимофеева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Татьяна Никифорова

Мать ребёнка: Исупова Ульяна Тимофеева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.08.1796 ст.

Сын: Исупов Максим Никифоров

Мать ребёнка: Исупова Ульяна Тимофеева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Ульяна Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1796
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