Родион Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Иванов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1701

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1715 г.р.
Около 1731 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Зот Родионов

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Трифон Родионов

Мать ребёнка: ?

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
1756
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино
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