Родион Иванов
Место рождения
Дата рождения1701
Дата смерти1756
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Зот Родионов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Трифон Родионов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
1756
Коломенского у. дер. Тимшино