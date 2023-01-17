Авербах Ионас Сабилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авербах Ионас Сабилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1922

Дата смерти

03.12.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1959

Дочь: Гольдман Инна Ионасовна

Мать ребёнка: Авербах Тамара Петровна

СССР, Тернополь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авербах Тамара Петровна

Смерть
03.12.1988
Тернополь, Тернопільська область
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