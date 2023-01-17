Авербах Ионас Сабилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1922
Дата смерти03.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1959
Дочь: Гольдман Инна Ионасовна
Мать ребёнка: Авербах Тамара Петровна
СССР, Тернополь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авербах Тамара Петровна
Смерть
03.12.1988
Тернополь, Тернопільська область