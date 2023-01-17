Галин Никифор
Место рождения
Дата рождения09.03.1888
Дата смерти08.03.1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1888
Отец: Галин Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1912
Сын: Галин Семён
Мать ребёнка: Галина Кристинья
Рождение ребёнка
25.11.1918
Сын: Галин Иннокентий
Мать ребёнка: Галина Кристинья
Рождение ребёнка
1926
Сын: Галин Георгий
Мать ребёнка: Галина Кристинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Галина Кристинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Галина Кристинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевина Прасковья
Мать ребёнка: Галина Кристинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина Кристинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галин Михаил
Мать ребёнка: Галина Кристинья
Смерть
08.03.1957