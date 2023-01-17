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Галин Никифор

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Место рождения

Читкан, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

09.03.1888

Дата смерти

08.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1888

Отец: Галин Семён

Мать: не указана

Читкан, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.02.1912

Сын: Галин Семён

Мать ребёнка: Галина Кристинья

Рождение ребёнка
25.11.1918

Сын: Галин Иннокентий

Мать ребёнка: Галина Кристинья

Читкан, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1926

Сын: Галин Георгий

Мать ребёнка: Галина Кристинья

Читкан, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Галина Кристинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Галина Кристинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевина Прасковья

Мать ребёнка: Галина Кристинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина Кристинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галин Михаил

Мать ребёнка: Галина Кристинья

Смерть
08.03.1957
Читкан, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
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