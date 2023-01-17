Романов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1931

Дочь: Крохта Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Романова Анна

Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Романова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Романова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Анна

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