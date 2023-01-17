Романов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1931
Дочь: Крохта Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Романова Анна
Базово, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Романова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Романова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Анна