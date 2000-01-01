Чугунов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чугунов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмичева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чугунова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Чугунова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно