Чистяков Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1923

Отец: Чистяков Василий Ерофеевич

Мать: Чистякова Александра

Рождение ребёнка
04.01.1949

Сын: Чистяков Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Чистякова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коцюба Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Чистякова Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистяков Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Чистякова Анна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Анна Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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