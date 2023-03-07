Чистяков Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1923
Отец: Чистяков Василий Ерофеевич
Мать: Чистякова Александра
Рождение ребёнка
04.01.1949
Сын: Чистяков Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Чистякова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коцюба Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Чистякова Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистяков Валерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Чистякова Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно