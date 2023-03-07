Семенов Поликарп Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Семенов Никифор Лукин
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Афимья Поликарпова
Мать ребёнка: Семенова Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Катерина Поликарпова
Мать ребёнка: Семенова Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Макрида Поликарпова
Мать ребёнка: Семенова Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Семенова Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Семенова Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Марина Поликарпова
Мать ребёнка: Семенова Марфа Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Марфа Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762