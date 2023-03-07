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Семенов Поликарп Никифоров

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Место рождения

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Семенов Никифор Лукин

Мать: Семенова Василиса Антонова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Афимья Поликарпова

Мать ребёнка: Семенова Марфа Михайлова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Катерина Поликарпова

Мать ребёнка: Семенова Марфа Михайлова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Макрида Поликарпова

Мать ребёнка: Семенова Марфа Михайлова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Семенов Иван Поликарпов

Мать ребёнка: Семенова Марфа Михайлова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Семенов Аким Поликарпов

Мать ребёнка: Семенова Марфа Михайлова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Марина Поликарпова

Мать ребёнка: Семенова Марфа Михайлова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Марфа Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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