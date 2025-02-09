Каштанова (Леонтьева) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1985
Отец: не указан
Мать: (Леонтьева) Ольга
Рождение ребёнка
28.11.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
?.11.2012
Муж: Каштанов Алексей
Рождение ребёнка
20.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каштанов Алексей