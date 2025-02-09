Каштанова (Леонтьева) Анастасия 13.09.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каштанова (Леонтьева) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1985

Отец: не указан

Мать: (Леонтьева) Ольга

Рождение ребёнка
28.11.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
?.11.2012

Муж: Каштанов Алексей

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каштанов Алексей

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

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