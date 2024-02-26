Иринья Филимонова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анисья Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Михаил Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Федосья Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Семен Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Домна Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно