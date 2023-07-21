Александрова Зинаида Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.?
Отец: Печников Марк
Рождение ребёнка
18.06.1959
Сын: Александров Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Александров Анатолий Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репик Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Александров Анатолий Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Портянкина Лидия Анатольевна
Отец ребёнка: Александров Анатолий Маркович
Смерть
Неизвестно