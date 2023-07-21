Александрова Зинаида Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Зинаида Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.?

Отец: Печников Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1959

Сын: Александров Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Александров Анатолий Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репик Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Александров Анатолий Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Портянкина Лидия Анатольевна

Отец ребёнка: Александров Анатолий Маркович

Смерть
Неизвестно
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