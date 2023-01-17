Абрамова Евдокия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890
Муж: Абрамов Иуда (Юдай)
Рождение ребёнка
11.05.1896
Дочь: Абрамова Клавдия
Отец ребёнка: Абрамов Иуда (Юдай)
Рождение ребёнка
09.09.1898
Дочь: Абрамова Надежда
Отец ребёнка: Абрамов Иуда (Юдай)
Рождение ребёнка
16.05.1901
Сын: Абрамов Федор
Отец ребёнка: Абрамов Иуда (Юдай)
Рождение ребёнка
21.02.1904
Дочь: Аверина Марина
Отец ребёнка: Абрамов Иуда (Юдай)
Рождение ребёнка
03.12.1906
Дочь: Овчинникова Анна (Нюша)
Отец ребёнка: Абрамов Иуда (Юдай)
Рождение ребёнка
27.02.1914
Дочь: Зрилова Евдокия
Отец ребёнка: Абрамов Иуда (Юдай)
Рождение ребёнка
14.12.1916
Сын: Абрамов Павел
Отец ребёнка: Абрамов Иуда (Юдай)
Работа или профессия
Неизвестно
Ясная поляна, Тульская область
Прислуга | Должность: Прислуга
Работа или профессия
Неизвестно
Прислуга у Льва Толстого
Смерть
1946