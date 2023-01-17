Абрамова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Евдокия

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Место рождения

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Василий

Мать: не указана

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1890

Муж: Абрамов Иуда (Юдай)

Рождение ребёнка
11.05.1896

Дочь: Абрамова Клавдия

Отец ребёнка: Абрамов Иуда (Юдай)

Рождение ребёнка
09.09.1898

Дочь: Абрамова Надежда

Отец ребёнка: Абрамов Иуда (Юдай)

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.05.1901

Сын: Абрамов Федор

Отец ребёнка: Абрамов Иуда (Юдай)

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.02.1904

Дочь: Аверина Марина

Отец ребёнка: Абрамов Иуда (Юдай)

Рождение ребёнка
03.12.1906

Дочь: Овчинникова Анна (Нюша)

Отец ребёнка: Абрамов Иуда (Юдай)

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.02.1914

Дочь: Зрилова Евдокия

Отец ребёнка: Абрамов Иуда (Юдай)

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.12.1916

Сын: Абрамов Павел

Отец ребёнка: Абрамов Иуда (Юдай)

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ясная поляна, Тульская область
Прислуга | Должность: Прислуга
Работа или профессия
Неизвестно
Прислуга у Льва Толстого
Смерть
1946
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