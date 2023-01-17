Абрамова (Мещерина) Наталья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Мещерин Матвей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1897
Муж: Абрамов Петр
Рождение ребёнка
06.01.1902
Сын: Абрамов Иоанн
Отец ребёнка: Абрамов Петр
Рождение ребёнка
01.03.1904
Дочь: Абрамова Анна
Отец ребёнка: Абрамов Петр
Рождение ребёнка
06.06.1920
Сын: Абрамов Павел
Отец ребёнка: Абрамов Петр
Смерть
Неизвестно