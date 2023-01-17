Абрамова (Мещерина) Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Мещерина) Наталья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Мещерин Матвей Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1897

Муж: Абрамов Петр

Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Абрамов Иоанн

Отец ребёнка: Абрамов Петр

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1904

Дочь: Абрамова Анна

Отец ребёнка: Абрамов Петр

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1920

Сын: Абрамов Павел

Отец ребёнка: Абрамов Петр

Смерть
Неизвестно
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