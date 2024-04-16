Ненашева (Белякова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненашева (Белякова) Мария Петровна

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Место рождения

Коптяжево, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.03.1897

Дата смерти

26.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1897

Отец: Беляков Петр Маркелович

Мать: Белякова Мария Александровна

Коптяжево, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненашев Александр Иванович

Отец ребёнка: Ненашев Иван Иванович

Бракосочетание
24.01.1918

Муж: Ненашев Иван Иванович

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99H-M9QL-W?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7V-M3FD&action=view
Рождение ребёнка
20.03.1918

Дочь: Мжельская (Ненашева) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Ненашев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ненашева Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ненашев Иван Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1941

Дочь: Заводчикова Потом Борисова (Ненашева) Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Ненашев Иван Иванович

Смерть
26.09.1969
Борское, Борский муниципальный район, Самарская область

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