Ненашева (Белякова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения14.03.1897
Дата смерти26.09.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ненашев Александр Иванович
Отец ребёнка: Ненашев Иван Иванович
Бракосочетание
24.01.1918
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99H-M9QL-W?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7V-M3FD&action=view
Рождение ребёнка
20.03.1918
Дочь: Мжельская (Ненашева) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Ненашев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Ненашев Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1941
Дочь: Заводчикова Потом Борисова (Ненашева) Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Ненашев Иван Иванович
Смерть
26.09.1969