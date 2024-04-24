Никитин Матвей Федот(р)ович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Матвей Федот(р)ович

Никитин Матвей Федот(р)ович

Место рождения

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Феодор Никитич

Мать: Никитина Вера Пахомовна

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
До 1875 ст.

Сын: Никитин Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Никитина Анна Тихоновна

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Потому что в 12.01.1890 г. уже восприемник у близнецов Павла и Татьяны, детей Гавриловых Ермолая Константиновича и Анны Сысоевны
Рождение ребёнка
21.09.1883 ст.

Дочь: Монахова (Никитина) Надежда Матвеевна (Матвеева)

Мать ребёнка: Никитина Анна Тихоновна

Большой Бугодак, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Крещена в Николаевском соборе г. Верхнеуральска
Военная служба
11.01.1888 ст.
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Будучи солдатом, был свидетелем со стороны жениха - земляка (из Пензенской губернии Саранского уезда с. Михайловка) Алекова Михаила Филипповича
Работа или профессия
?.10.1916 ст.
№39-40 Оренбургских Епархиальных ведомостей (1-15.10.1916): «Крестьянин Матвей Никитин направлен и.д. псаломщика в пос. Луговской Кустанайского уезда.»
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.