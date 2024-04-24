Никитин Матвей Федот(р)ович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Феодор Никитич
Мать: Никитина Вера Пахомовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
До 1875 ст.
Сын: Никитин Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Никитина Анна Тихоновна
Потому что в 12.01.1890 г. уже восприемник у близнецов Павла и Татьяны, детей Гавриловых Ермолая Константиновича и Анны Сысоевны
Рождение ребёнка
21.09.1883 ст.
Дочь: Монахова (Никитина) Надежда Матвеевна (Матвеева)
Мать ребёнка: Никитина Анна Тихоновна
Большой Бугодак, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Крещена в Николаевском соборе г. Верхнеуральска
Военная служба
11.01.1888 ст.
Будучи солдатом, был свидетелем со стороны жениха - земляка (из Пензенской губернии Саранского уезда с. Михайловка) Алекова Михаила Филипповича
Работа или профессия
?.10.1916 ст.
№39-40 Оренбургских Епархиальных ведомостей (1-15.10.1916): «Крестьянин Матвей Никитин направлен и.д. псаломщика в пос. Луговской Кустанайского уезда.»
Смерть
Неизвестно