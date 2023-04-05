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Гедеонова (Гедеонова) Мария Онуфриевна
Гедеонова (Гедеонова) Мария Онуфриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.1838
Пол
Женский
Отец
Гедеонов Онуфрий Андреевич
1776 г.р.
Мать
Гедеонова (Храповицкая) Мария Игнатьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1838
Отец:
Гедеонов Онуфрий Андреевич
Мать:
Гедеонова Мария Игнатьевна
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