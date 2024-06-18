Яшин Акиндин Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Яшин Акиндин Иванович

Место рождения

Осташино

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Осташино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшина Анна Савватеевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Новожилова (Яшина)) Александра Акиндиновна

Мать ребёнка: Яшина Анна Савватеевна

Осташино

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