Яшин Акиндин Иванович
Место рожденияОсташино
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Осташино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшина Анна Савватеевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Новожилова (Яшина)) Александра Акиндиновна
Мать ребёнка: Яшина Анна Савватеевна
Осташино