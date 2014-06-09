Павленко (Дейнеко) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко (Дейнеко) Екатерина

Место рождения

с Андренки Диканьского р-на Украина

Дата рождения

28.06.1939

Дата смерти

09.06.2014

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1939

Отец: Дейнеко Иван

Мать: Дейнеко Дарья

с Андренки Диканьского р-на Украина
Рождение ребёнка
17.11.1962

Дочь: Коваль Зоя

Отец ребёнка: Павленко Александр

г Славянск Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павленко Александр

Смерть
09.06.2014
г. Славянск Украина
Причина смерти: ранение при обстреле г. Славянска
Похороны
Неизвестно
г. Славянск Украина
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