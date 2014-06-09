Павленко (Дейнеко) Екатерина
Место рожденияс Андренки Диканьского р-на Украина
Дата рождения28.06.1939
Дата смерти09.06.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1939
Отец: Дейнеко Иван
Мать: Дейнеко Дарья
с Андренки Диканьского р-на Украина
Рождение ребёнка
17.11.1962
Дочь: Коваль Зоя
Отец ребёнка: Павленко Александр
г Славянск Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павленко Александр
Смерть
09.06.2014
г. Славянск Украина
Причина смерти: ранение при обстреле г. Славянска
Похороны
Неизвестно
г. Славянск Украина