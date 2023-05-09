Шестакова Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1905
Дата смерти07.01.1993
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Шестаков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Дина Петровна
Отец ребёнка: Шестаков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Шестаков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Шестаков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Шестаков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
04.11.1933
Сын: Шестаков Николай Петрович
Отец ребёнка: Шестаков Петр Михайлович
Смерть
07.01.1993