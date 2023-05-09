Шестакова Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова Евдокия Филипповна

Шестакова Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1905

Дата смерти

07.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1905

Отец: Насекин Филипп Разумникович

Мать: Насекина Пелагея Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Шестаков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Дина Петровна

Отец ребёнка: Шестаков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Шестаков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Шестаков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Шестаков Петр Михайлович

Рождение ребёнка
04.11.1933

Сын: Шестаков Николай Петрович

Отец ребёнка: Шестаков Петр Михайлович

Смерть
07.01.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.