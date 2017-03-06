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Кочетков Юрий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1939

Дата смерти

06.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1939

Отец: Кочетков Афанасий Сергеевич

Мать: Кочеткова Софья Григорьевна

Бракосочетание
07.08.1968

Жена: Кочеткова Татьяна Николаевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
10.10.1969

Сын: Кочетков Руслан Юрьевич

Мать ребёнка: Кочеткова Татьяна Николаевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.04.1971

Дочь: Кочеткова Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Кочеткова Татьяна Николаевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1982

Дочь: Цейко Виктория Юрьевна

Мать ребёнка: Кочеткова Татьяна Николаевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
06.03.2017
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