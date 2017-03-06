Кочетков Юрий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1939
Дата смерти06.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1939
Бракосочетание
07.08.1968
Рождение ребёнка
10.10.1969
Мать ребёнка: Кочеткова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
15.04.1971
Дочь: Кочеткова Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Кочеткова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
24.05.1982
Дочь: Цейко Виктория Юрьевна
Мать ребёнка: Кочеткова Татьяна Николаевна
Смерть
06.03.2017