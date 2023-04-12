Марья Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Павел Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно