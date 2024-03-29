Шафиков Ришат Вазыхович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафиков Ришат Вазыхович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: Шафиков Вазих Фалдрахманович

Мать: Шафикова Хадича

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