Кутушева (Кутушева) Мусила Губайдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутушева (Кутушева) Мусила Губайдулловна

Место рождения

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

15.04.1926

Дата смерти

10.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1926

Отец: Кутушев Губайдулла Мурзагалиевич

Мать: Кутушева Гатия Шагингареевна

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
21.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Биктимиров Нуриман Шаяхметович

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биктимиров Нуриман Шаяхметович

Смерть
10.12.1995
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
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