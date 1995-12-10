Кутушева (Кутушева) Мусила Губайдулловна
Место рожденияд.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения15.04.1926
Дата смерти10.12.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1926
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
21.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Биктимиров Нуриман Шаяхметович
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1995
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ