Чихачева Праскева Никитина
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Чихачева) Евдокия Анфиногеновна
Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов
Сын: Чихачев Алексей Анфиногенович
Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов
Сын: Чихачев Федор Анфиногенович
Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов
Сын: Чихачев Семен Анфиногенович
Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов
Сын: Чихачев Алексей Анфиногенович
Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов
Сын: Чихачев Василий Анфиногенович
Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов
Сын: Чихачев Виктор Анфиногенович
Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов
Сын: Чихачев Иван Анфиногенович
Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов
Дочь: (Чихачева) Евдокия Анфиногеновна
Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов
Дочь: (Чихачева) Ирина Анфиногеновна
Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов