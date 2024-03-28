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Чихачева Праскева Никитина

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
31.01.1886

Муж: Чихачев Анфиноген Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.07.1888

Дочь: (Чихачева) Евдокия Анфиногеновна

Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Петр Иларионов, Татьяна Архипова
Рождение ребёнка
10.02.1891

Сын: Чихачев Алексей Анфиногенович

Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.05.1893

Сын: Чихачев Федор Анфиногенович

Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Герасим Тимофеев, Наталия Трофимова
Рождение ребёнка
01.02.1895

Сын: Чихачев Семен Анфиногенович

Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Герасим Тимофеев, Наталия Трофимова
Рождение ребёнка
11.01.1897

Сын: Чихачев Алексей Анфиногенович

Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Василий Павлов, Дария Иларионова
Рождение ребёнка
26.02.1899

Сын: Чихачев Василий Анфиногенович

Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иван Архипов Чихачев, Мария Яковлева
Рождение ребёнка
08.11.1901

Сын: Чихачев Виктор Анфиногенович

Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иван Архипов Чахачев, Константина Павлова Чахачева жена Мария Яковлева
Рождение ребёнка
28.04.1905

Сын: Чихачев Иван Анфиногенович

Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иван Архипов Чахачев, Константина Павлова Чахачева жена Мария Яковлева
Рождение ребёнка
04.03.1906

Дочь: (Чихачева) Евдокия Анфиногеновна

Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иван Архипов Чахачев, Мария Яквлева Чахачева
Рождение ребёнка
28.04.1907

Дочь: (Чихачева) Ирина Анфиногеновна

Отец ребёнка: Чихачев Анфиноген Архипов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Иван Архипов Чахачев, Мария Яковлева Чахачева
Смерть
Неизвестно

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