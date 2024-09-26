Садикова (Смирнова) Клавдия Даниловна
Место рожденияд. Филатка Тверской губернии
Дата рождения13.03.1894
Дата смерти20.10.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1894
Отец: Смирнов Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1926
Отец ребёнка: Садиков Иван Егорович
Положилово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садиков Иван Егорович
Смерть
20.10.1975
Королёв, Королев, Московская область