Садикова (Смирнова) Клавдия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садикова (Смирнова) Клавдия Даниловна

Место рождения

д. Филатка Тверской губернии

Дата рождения

13.03.1894

Дата смерти

20.10.1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1894

Отец: Смирнов Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1926

Сын: Садиков Вадим Иванович

Отец ребёнка: Садиков Иван Егорович

Положилово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садиков Иван Егорович

Смерть
20.10.1975
Королёв, Королев, Московская область

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