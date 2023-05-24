Пантелеева (Игошева) Анисья Автономовна (Автомоновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева (Игошева) Анисья Автономовна (Автомоновна)

Место рождения

Гарюшка, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

22.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1893

Отец: Игошев Автоном Максимович

Мать: Игошева (Городилова) Васса Васильевна

Гарюшка, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
31.01.1914 ст.

Муж: Пантелеев Семен Андреевич

Рождение ребёнка
09.01.1915 ст.

Сын: Пантелеев Григорий Семенович

Отец ребёнка: Пантелеев Семен Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Пантелеева Елена Семеновна

Отец ребёнка: Пантелеев Семен Андреевич

Рождение ребёнка
27.12.1927

Сын: Пантелеев Иван Семенович

Отец ребёнка: Пантелеев Семен Андреевич

Барановка, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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