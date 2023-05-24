Пантелеева (Игошева) Анисья Автономовна (Автомоновна)
Место рождения
Дата рождения22.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1893
Бракосочетание
31.01.1914 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1915 ст.
Сын: Пантелеев Григорий Семенович
Отец ребёнка: Пантелеев Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Пантелеева Елена Семеновна
Отец ребёнка: Пантелеев Семен Андреевич
Рождение ребёнка
27.12.1927
Отец ребёнка: Пантелеев Семен Андреевич
Барановка, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно