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Семакин Федор
Семакин Федор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.04.1808
Пол
Мужской
Отец
Семакин Ефрем
Мать
Семакина Стефанида
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1808
Отец:
Семакин Ефрем
Мать:
Семакина Стефанида
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