Соллогуб Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соллогуб Владимир Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

20.08.1813

Дата смерти

17.06.1882

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1813 по 1829
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1829 по 1834
Тарту, Эстония
Место жительства
С 1835 по 1849
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1849
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.06.1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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