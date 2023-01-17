Соллогуб Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения20.08.1813
Дата смерти17.06.1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1813 по 1829
Место жительства
С 1829 по 1834
Тарту, Эстония
Место жительства
С 1835 по 1849
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1849
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.06.1882