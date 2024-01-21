Дарья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

05.04.1867

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Евсей Иванович

Мать: Прасковья

Смерть
05.04.1867
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