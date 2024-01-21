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Дарья Евсеевна
Дарья Евсеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Дата смерти
05.04.1867
Пол
Женский
Отец
Евсей Иванович
1793 г.р.
Мать
Прасковья
1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Евсей Иванович
Мать:
Прасковья
Смерть
05.04.1867
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