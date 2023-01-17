Нефёдова (Шепелева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефёдова (Шепелева) Мария Петровна

Нефёдова (Шепелева) Мария Петровна

avatar

Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Шепелев Пётр Ефремович

Мать: Шепелева Стефанида Ларионовна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Нефёдов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Нефёдов Никифор Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1884

Дочь: Ломакина Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Нефёдов Никифор Иванович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.08.1886

Дочь: Стрельникова Наталия Никифоровна

Отец ребёнка: Нефёдов Никифор Иванович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Нефёдов Никифор Иванович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close