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Колупаева Татьяна Антонова

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Место рождения

поч. Рябиновский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Рябиновский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Филимон Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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