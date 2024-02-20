Шевченко Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Иван Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Бахмутский уезд Звановская вол.,х.Бондаренко

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Бахмутский уезд Звановская вол.,х.Бондаренко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Евдокия Алексеевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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