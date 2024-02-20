Шевченко Иван Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Бахмутский уезд Звановская вол.,х.Бондаренко
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Россия Екатеринославская губ.,Бахмутский уезд Звановская вол.,х.Бондаренко
Бракосочетание
Неизвестно
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно