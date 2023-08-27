Ирина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1982

Отец: Пермяков Игорь Борисович

Мать: Пермякова Флюза Сагидулловна

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