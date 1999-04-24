Базитов Вячеслав Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базитов Вячеслав Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1999

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1999

Отец: Базитов Андрей Николаевич

Мать: Воронцова Анна Алексеевна

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