Сидоренко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоренко Наталья

Сидоренко Наталья

avatar

Место рождения

Сумская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумская обл.
Рождение ребёнка
11.04.1924

Сын: Сидоренко Виктор

Отец ребёнка: Сидоренко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренко Владимир

Отец ребёнка: Сидоренко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренко Евгений

Отец ребёнка: Сидоренко Александр

Смерть
1971
Донецк
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close