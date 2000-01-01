Сидоренко Наталья
Место рожденияСумская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сумская обл.
Рождение ребёнка
11.04.1924
Сын: Сидоренко Виктор
Отец ребёнка: Сидоренко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренко Владимир
Отец ребёнка: Сидоренко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренко Евгений
Отец ребёнка: Сидоренко Александр
Смерть
1971
Донецк