Семёнова Нина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1972
Сын: Семёнов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Семёнов Сергей Евдокимович
Рождение ребёнка
19.09.1975
Сын: Семёнов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Семёнов Сергей Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно