Семёнова Нина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Нина Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1945

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1972

Сын: Семёнов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Семёнов Сергей Евдокимович

Рождение ребёнка
19.09.1975

Сын: Семёнов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Семёнов Сергей Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Сергей Евдокимович

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