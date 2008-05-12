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Иванов Леонид Александрович

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Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

29.07.1949

Дата смерти

12.05.2008

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1949

Отец: Иванов Александр

Мать: Александра Яковлевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.02.1972

Дочь: Чуприна Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Иванова Галина Ивановна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
15.12.1973

Сын: Иванов Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Иванова Галина Ивановна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Галина Ивановна

Смерть
12.05.2008
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
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