Иванов Леонид Александрович
Место рождения
Дата рождения29.07.1949
Дата смерти12.05.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1949
Отец: Иванов Александр
Мать: Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
08.02.1972
Дочь: Чуприна Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Иванова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1973
Сын: Иванов Дмитрий Леонидович
Мать ребёнка: Иванова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Галина Ивановна
Смерть
12.05.2008