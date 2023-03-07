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Мурылев Артемий Родионов

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Место рождения

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Мурылев Родион Фомин

Мать: Мурылева Марфа Никифорова

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Мурылев Евфимий Артемьев

Мать ребёнка: Мурылева Варвара Климентова

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Феодора Артемьева

Мать ребёнка: Мурылева Варвара Климентова

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Мурылев Мокей Артемьев

Мать ребёнка: Мурылева Варвара Климентова

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурылева Варвара Климентова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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