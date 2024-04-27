Mattu Matto Kaddi
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти05.03.1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Must Mai Umble Mai
Отец ребёнка: Türä Hendrik
Рождение ребёнка
1774
Сын: Türa Jaan Märitse Musti-Jago Jaan / Türa
Отец ребёнка: Türä Hendrik
Türa
Смерть
05.03.1804
Punga