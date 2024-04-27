Mattu Matto Kaddi 1731 — найти родственников по фамилии на Familio
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Mattu Matto Kaddi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

05.03.1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Must Mai Umble Mai

Отец ребёнка: Türä Hendrik

Рождение ребёнка
1774

Сын: Türa Jaan Märitse Musti-Jago Jaan / Türa

Отец ребёнка: Türä Hendrik

Türa
Смерть
05.03.1804
Punga

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