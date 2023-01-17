Крехтунова (Сизова) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти10.03.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
16.01.1901 ст.
Дочь: Крехтунова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Крехтунов Василий Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1902 ст.
Дочь: Проваткина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Крехтунов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Крехтунов Петр Васильевич
Отец ребёнка: Крехтунов Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1914
Сын: Крехтунов Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Крехтунов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Крехтунов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Крехтунов Василий Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1918 ст.
Сын: Крехтунов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Крехтунов Василий Иванович
Смерть
10.03.1942
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область