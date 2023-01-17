Крехтунова (Сизова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крехтунова (Сизова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

10.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1900 ст.

Муж: Крехтунов Василий Иванович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.01.1901 ст.

Дочь: Крехтунова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Крехтунов Василий Иванович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.08.1902 ст.

Дочь: Проваткина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Крехтунов Василий Иванович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Крехтунов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Крехтунов Василий Иванович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.01.1914

Сын: Крехтунов Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Крехтунов Василий Иванович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Крехтунов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Крехтунов Василий Иванович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.07.1918 ст.

Сын: Крехтунов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Крехтунов Василий Иванович

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
10.03.1942
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
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