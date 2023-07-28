Громова (?Богданова) Федосья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромова (?Богданова) Федосья Степановна

Громова (?Богданова) Федосья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ветрова (Громова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Громов Василий Иванович

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.