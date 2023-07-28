Громова (?Богданова) Федосья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ветрова (Громова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Громов Василий Иванович
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область