Зернов Станислав Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зернов Станислав Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.07.2014

Дочь: Зернова Анна Станиславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.03.2017

Сын: Зернов Евгений Станиславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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