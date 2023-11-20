Зернов Станислав Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.2014
Дочь: Зернова Анна Станиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.2017
Сын: Зернов Евгений Станиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности