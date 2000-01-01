Шипицына Прасковья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Прасковья Дементьевна

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Шипицын Михаил Васильевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Шипицын Михаил Васильевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Шипицын Михаил Васильевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Шипицын Михаил Васильевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
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