Шипицына Прасковья Дементьевна
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Шипицын Михаил Васильевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Шипицын Михаил Васильевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Шипицын Михаил Васильевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Шипицын Михаил Васильевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол